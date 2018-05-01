Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре

Активисты заблокировали фестиваль "Муза Непокорных" в Сахаровском центре в Москве, передает корреспондент Накануне.RU. На мероприятии планировался показ фильмов, героизирующих воинов АТО, материалы ЛГБТ направленности, а также выставка фотографий, посвященной так называемым "защитникам" Украины, заявили организаторы блокировки.

В числе активистов - организации "Союз Добровольцев Донбасса", "17 вагон" и представители казачества. В "Союзе добровольцев Донбасса" заявили, что среди участников фестиваля присутствовал украинский активист, активный участник майдановских митингов в Донецке и участник майдана в Киеве Сергей Захаров. На мероприятии также был замечен Председатель московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, который приехал поддержать организаторов скандального фестиваля.

Организаторы закрылись внутри центра и ко времени открытия не пустили в здание ни прессу, ни приглашенных. Милиция изначально не вмешивалась в развитие событий. Вскоре участники пикета протеста окончательно заблокировали вход в здание, создав вокруг него живую цепь. Милиция потребовала у участников акции разблокировать вход и разойтись.

Организаторы сообщили, что мероприятие началось, но из-за инцидента было задержано на пару часов.