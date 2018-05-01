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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
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Обратная сторона безвиза: для въезда в ЕС украинцам теперь потребуется спецразрешение
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Долгожданный безвиз! (2017) | Фото:

Для въезда на территорию ЕС теперь необходимо будет получать специальные разрешения. Нововведение коснется всех лиц, путешествующих в рамках безвизового режима, в том числе граждан Украины, сообщается на сайте Совета ЕС.
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Решение принято в рамках запуска Европейской системы информации о поездках и разрешений (European travel information and authorisation system, ETIAS). Отмечается, что она позволит проводить предварительную проверку граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима.

Ожидается, что это будет способствовать повышению внутренней безопасности, предотвращению нелегальной миграции и уменьшению задержек на границах путем раннего выявления лиц, которые могут представлять риск.

Лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро.

Предоставленная информация будет проходить проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на въезд. При возникновении подозрений заявка будет обрабатываться вручную. Срок ее рассмотрения с вынесением решения не будет превышать 96 часов.

Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше. Однако его наличие не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена - окончательное решение будет принимать пограничник.

Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска, а через три станет применяться к международным автобусным маршрутам.

Новые правила еще должен поддержать Европарламент и утвердить Совет ЕС.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал безвиз с ЕС "возвращением в европейскую семью". Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков ответил на это, что у Украины нет "исторического места в составе европейских стран". Нынешнее решение ЕС о предварительной проверке граждан третьих стран скорее иллюстрирует правоту Пушкова.

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01.05.2018 19:00 Мск | Евгений Чернышёв
21:00 Екб


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Обратная сторона безвиза: для въезда в ЕС украинцам теперь потребуется спецразрешение
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