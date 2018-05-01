Московский подросток убил 22-летнюю девушку

На юго-востоке Москвы задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки.

По версии следствия, юноша 30 апреля напал на 22-летнюю девушку на ул. 4-я Новокузьминская в Москве. Пытаясь ее ограбить, он нанес множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Задержанный признал свою вину. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).