В ДТП под Первоуральском погибли два человека

По подъездной дороге к Первоуральску произошло ДТП с двумя погибшими.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля "Форд фокус", ехавший со стороны Первоуральска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хёндэ". На месте погибли мужчина 1992 г.р., пассажир переднего сиденья автомобиля "Хёндэ", и водитель той же машины женщина 1986 года рождения. "Форд" от удара выбросило с моста, водитель получил значительные травмы. Также тяжелые травмы получили два пассажира второй легковушки, находившееся на заднем сиденье.

Сотрудники ГИБДД установили, что вероятнее всего водитель "Форда" двигался со значительным превышением скорости - стрелка спидометра зафиксирована на 150 км/час. Также установлено, что с обеих сторон стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств. На месте ДТП работают сотрудники полиции.