В Киеве задержаны двое россиян по факту нападения на депутата Рады

По факту нападения в Киеве на депутата Верховной рады Мустафу Найема полиция задержала троих человек, двое из которых оказались гражданами России. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире канала "112 Украина".

"Злоумышленники 1999 и 1996 года рождения. Они студенты одного из вузов. Двое из них граждане РФ, находящиеся на территории Украины по свидетельствам на проживание, еще один — гражданин Украины, родился в городе Киеве. Три человека задержаны в порядке ст. 208, находятся в изоляторе временного содержания", — сказал Крищенко.

По его словам, полиция ищет четвертого, личность которого установлена.

Как стало известно, нападавшие - студенты Национального авиационного университета. Все они – уроженцы Киева, по национальности – чеченцы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля в Киеве побили депутата Рады Мустафу Найема, словам ему челюсть.