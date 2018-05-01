Житель Татарстана подозревается в двойном убийстве

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана обнаружены тела двух человек:47-летней местной жительницы и 27-летнего друга ее дочери. У обоих - порезы на шее. По подозрению в двойном убийстве задержан сосед погибшей женщины.

Как сообщили Накануне.RU в управлении взаимодействия со СМИ следственного комитета РФ по Татарстану, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии следствия, в день трагедии мужчина припарковал свой автомобиль под окнами дома женщины, после чего потерпевшие сделали ему замечание В результате между ними произошла ссора, в ходе которой, вооруженный ножом мужчина нанес мужчине и женщине смертельные ранения и скрылся.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.