В ЛНР предотвратили диверсию киевских властей

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратило масштабную диверсию, запланированную на майские праздники.

Руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко сообщила, что речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, "который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры". Информацию о готовящейся диверсии министерство получило от "источников в спецслужбах Украины".

"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", — рассказала Любенко РИА Новости.

По ее словам, подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе в банковской сфере и сфере обслуживания.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине началась Операция объединенных сил.