В Бразилии рухнул горящий многоэтажный дом

В Сан-Паулу (Бразилия) рухнула горящая многоэтажка. По предварительным сведениям, погиб один человек и трое пропали без вести.

По сообщению издания Folha de S.Paulo, 26-этажное здание было официально выведено из эксплуатации. По данным телеканала Globo, в здании жили 50 человек.

A Globo News chegou depois, mas as imagens que fizeram são muito mais chocantes do prédio que caiu no Largo Paissandu pic.twitter.com/7H4NQJTucY — Alef de Lima (@limaalef) 1 мая 2018 г.

В пожаре погиб один человек, трое — пропали без вести. Возгорание началось на пятом этаже и быстро охватило все здание, предположительно, из-за газового баллона, сообщает РБК.