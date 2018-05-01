ДНР: Ракетные комплексы Javelin Украине не помогут

Применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не принесет успехов украинской армии в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Сейчас украинскими пропагандистами по договоренности с их американскими кураторами в работу пущен очередной ход – кричать на каждом углу о поставках в ВСУ Javelin. Реальных успехов это вооружение на поле боя не принесет. Для каждого их копья у нас есть щит и меч", - подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно о поставке Украине Javelin. Украинский президент Петр Порошенко назвал это "долгожданным оружием" и поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил в Twitter, что украинскую армию радикально изменят только реформы.

"Значительно более важным является структура командования Вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск", - написал Карпентер.

Как сообщало Накануне.RU, практическая подготовка комплексов Javelin в ВСУ начнется уже 2 мая.