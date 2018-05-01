Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников

Сегодня, 1 мая, в Пермском крае празднуют День Весны и Труда. В Перми демонстрация прошла традиционно по центральным улицам и завершилась на Октябрьской площади, также торжественные колонны прошли в Кировском и Орджоникидзевском районах. В общей сложности в демонстрациях приняло участие более 48 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора.

В колоннах прошли коллективы высших учебных заведений, волонтеры, профсоюзы, промышленные предприятия, политические партии, коммерческие организации, благотворительные и общественные организации, а также колонны от районов города Перми.

В составе колонны студенческих стройотрядов и профсоюзов участие в демонстрации принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что праздник 1 мая перестал быть политическим: "Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чем заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть — просто каждый".

В сквере у Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского проходит концертная программа. На сцене выступают представители пермских коллективов, в частности, ансамбль народной музыки и танца "Ярмарка", ансамбль песни и танца "Ромэн" и ансамбль "Ба-Ба-Ту". Праздничная программа для жителей Перми и Пермского края проходит и в других местах массового отдыха: в парке "Счастье есть" (Кировский район), парке им. Чехова (Орджоникидзевский район), саду им. Миндовского (Индустриальный район), саду им. Свердлова (Мотовилихинский район), в центральном парке развлечений им. М. Горького (Свердловский район).

Также сегодня в Перми проходит 89-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Звезда". В забегах примут участие более 100 команд и более 1 400 участников. В краевой столице работают интерактивные площадки и организована развлекательная программа. В связи с праздничными мероприятиями в центре Перми закрыто движение транспорта.