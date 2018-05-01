Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на чемпионат мира 2018 г., который пройдет в Дании. В список вошли 26 хоккеистов, передает корреспондент Накануне.RU. Вратарями чемпионата станут Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА). Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист"). Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").

01.05.2018 13:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

15:26 Екб





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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею