В "Роснефти" опровергли переход Сечина в правительство

По условиям контракта глава "Роснефти" Игорь Сечин по условиям контракта обязан проработать в нефтяной компании еще два года, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, комментируя информацию о возможном переходе Сечина в Правительство.

"У нас никакой подобной информации нет. Компания работает в плановом режиме, формирует значительную часть бюджетных поступлений, несет ответственность перед своими акционерами, среди которых крупнейшие международные компании и фонды. Руководство компании работает на контрактной основе, контракт Игоря Ивановича Сечина утвержден, по нему он обязан отработать еще два года - это исчерпывающая информация", - приводит слова Леонтьева ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава "Роснефти" может занять пост премьер-министра или первого вице-премьера в новом составе правительства РФ.