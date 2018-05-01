Гендиректор WhatsApp покинул свой пост

Сооснователь мессенджера WhatsApp и главакомпании Ян Кум покинул пост.

На своей странице в Facebook он написал, что уходит в тот момент, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем он мог себе представить. "Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – прим.) создали Whatsapp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше".

Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook.