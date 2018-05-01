Эксперты МЧС сделали вывод о причине пожара в многоквартирном доме Екатеринбурга

По версии экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС наиболее вероятной причиной пожара в многоквартирном доме на ул. Черноморской в Екатеринбурге послужил хлопок бытового газа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, по предварительной информации специалистов газовой службы хлопок газа мог произойти вследствие самовольного подключения газовой плиты.

"Для обеспечения безопасности жителей, сотрудниками газовой службы отключены от газоснабжения 16 квартир. После того, как будет проведено обследование газовых сетей и поврежденных конструкций квартиры, газоснабжение будет восстановлено", - сообщили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, всего пострадали 11 человек, из них 6 госпитализировано, в том числе, трое детей.