Минфин США: У Вашингтона нет задачи обанкротить UC Rusal

Целью санкций, введенных против UC Rusal, не является разорение алюминиевой компании. Об этом заявил глава Минфина Штатов Стивен Мнучин.

"Первый аспект [наших действий] заключается в том, чтобы Олег Дерипаска отказался от контроля над компанией", — сказал Мнучин, добавив, что, когда Минфин США помещал российскую алюминиевую компанию под санкции, у него не было цели "разорить UC Rusal".​

Как сообщало Накануне.RU, департамент Мифнина заявил о возможной отмене санкций против компании, если ее основной акционер Олег Дерипаска (владеет 48% акций) сократит свою долю. Дерипаска, напомним, согласился снизить свою долю участия в акционерном капитале En+ до уровня ниже 50% и согласился с предложением председателя совета директоров Лорда Баркера подать в отставку из совета директоров.