Пашинян заявил о намерении властей сорвать выборы премьера Армении

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) намерена сорвать выборы премьер-министра, заявил лидер протестов в Ереване и единственный кандидат в главы кабмина Никол Пашинян.

В своей трансляции в Facebook о заявил, что во время ночного совещания, которое вел Серж Саргсян (экс-премьер-министр Армении, глава РПА), РПА решила сорвать голосование. "Они пытаются свергнуть выбор народа. Я призываю собраться на площади Республики завтра [1 мая] утром", — говорится в подписи к трансляции.

Как сообщало Накануне.RU, выборы премьер-министра закавказской страны состоятся 1 мая.