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28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
01.05.2018 11:09 Мск (13:09 Екб)
общество | Челябинская область
Суды с телеведущим Соловьевым и участие в выборах: коммунисты и "Стоп-ГОК" озвучили ближайшие планы
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Митинг коммунистов и СТОП-ГОКа (2018) | Фото:

В Челябинске несмотря на дождливую и холодную погоду несколько сотен человек приняли участие в организованном "Межрегиональным объединением коммунистов" митинге. Мероприятие состоялось на Алом поле, примерно в это же время в других местах в центре города Первомай отметили "Единая Россия" и профсоюзные организации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Пара тысяч (возможно, чуть больше) сторонников и членов партии "ЕР" по традиции собрались на Театральной площади города перед окнами мэрии, к собравшимся обратился лидер регионального отделения и спикер областного парламента Владимир Мякуш. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в очередной раз не посетил это мероприятие. Очевидно, что из-за ненастной промозглой погоды мероприятие организаторы довольно быстро свернули, их примеру последовали и "профсоюзники", формировавшие колонны на улице Кирова.

На Алом поле в этот момент проходил протестный митинг, организованный, как было сказано, "Межрегиональным объединением коммунистов", лидеры которых пригласили к участию активистов "Стоп-ГОКа". Один из выступавших от коммунистов, Эдуард Курчавов, напомнил собравшимся об отсутствии диалога между обществом и властью, перечислил наиболее знаковые болевые точки, обозначившиеся в последнее время.

митинг на Алом поле(2018)|Фото:

Среди них – непродуманное и поспешное решение, принятое областными властями о строительстве мусорного полигона под деревней Полетаево, что создает реальную угрозу единственному питьевому источнику Челябинска – Шершневскому водохранилищу. Приглашенный выступить лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец, поздравив собравшихся с праздником, напомнил, что активисты движения продолжат борьбу против проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината. И выразил уверенность, что когда-нибудь удастся привлечь к ответственности должностных лиц Коркинского и Сосновского районов (основные производственные площадки предприятия "Русской медной компании" будут сосредоточены здесь), а также руководителей прежней и нынешней областной власти, которые, несмотря на протесты граждан, дали "зеленый свет" началу строительства.

Московец(2018)|Фото:

Московец также проинформировал собравшихся, что в ближайшее время в московский суд будет подан иск против известного телеведущего Владимира Соловьева, который уничижительно отозвался в одном из своих эфиров о лидерах экологического протеста в Челябинске и в целом о движении. Напоследок Василий Московец попросил поддержки у собравшихся на предстоящих выборах депутатов муниципалитетов и даже выборах губернатора, которые должны пройти в 2019 году.

Митинг коммунистов и СТОП-ГОКа(2018)|Фото:

Всего коммунистам и "Стоп-ГОКу" сегодня удалось собрать несколько сотен своих сторонников на Алом поле в центре Челябинска, напомним, что все последние экологические протестные мероприятия власти города отправляли на отдаленную площадку перед ДК им. Колющенко. Тот же Московец сегодня искренне поблагодарил организаторов мероприятия – коммунистов – за возможность привести и собрать своих сторонников в центре города, несмотря, по его словам, на беспрецедентное давление властей.

митинг СТоп-ГОК(2018)|Фото:

По состоянию на полдень 1 мая правоохранительные органы не зафиксировали каких-либо происшествий, большинство массовых мероприятий в Челябинске уже завершилось.

Другие новости по темам: Василий Московец, Эдуард Курчавов, Владимир Мякуш, Единая Россия, Межрегиональное объединение коммунистов, Стоп-ГОК, митинги
01.05.2018 11:09 Мск | Челябинск | Денис Лузин
13:09 Екб


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Суды с телеведущим Соловьевым и участие в выборах: коммунисты и "Стоп-ГОК" озвучили ближайшие планы
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