На первомайское шествие в Екатеринбурге вышли 26 тысяч уральцев

26 тысяч уральцев приняли участие в шествии и митинге в честь праздника Весны и Труда. В колонне прошел и губернатор Евгений Куйвашев.

Нынешнее шествие приурочено к 100-летию профсоюзного движения на Урале, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. В числе тех, кто прошел в знаменной группе – профгруппорг артели старателей "Нейва" Максим Рыков, совершивший восхождение на Эльбрус в честь юбилея региональной Федерации профсоюзов.

Среди лозунгов демонстрации этого года - "Экспо-2025 – 40000 новых рабочих мест". Новшеством стало и то, что впервые за многие десятилетия по центральной улице Екатеринбурга прошла коробка спортсменов – это отсыл к традиции построения спортивных пирамид на первомайских демонстрациях 1920-1940-х годов.

"Для всех нас Первомай – это праздник мира, добра, созидания. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом, талантом и волей способствует развитию нашей великой страны, повышению качества жизни людей. Мы – россияне, мы – уральцы, и эта общность – самое главное, самое великое наше богатство. Это залог всех наших успехов, основа основ, на которой строится благополучие и безопасность России, процветание ее регионов", – сказал Евгений Куйвашев.