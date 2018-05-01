Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

В Ашхабаде в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР, оперная певица и режиссер Мая Кулиева.

Она выросла в детском доме и поступила в педагогическое училище, где начала заниматься самодеятельностью. Её талант заметили и в 1938 году рекомендовали для учёбы в национальном отделении Московской консерватории. После она была солисткой Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули, сообщает RT.

Также певица выступала на сцене Большого театра в Москве. Уже в возрасте 86 лет Кулиева стала заниматься возрождением оперного искусства в Туркмении и ставила оперные спектакли, в частности "Шасенем и Гариб" Шапошникова и Овезова и "Лейли и Меджнун" Мейтуса и Овезова.