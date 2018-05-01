Причиной взрыва газа в жилом доме Екатеринбурга могла стать самовольная врезка

Прокуратура рассматривает в качестве одной из версий произошедшего взрыва бытового газа в многоквартирном районе Екатеринбурга самовольную врезку в газовое оборудование.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, в квартире на 7 этаже девятиэтажного многоквартирного дома проживала пожилая женщина.

"В прокуратуру поступила информация, что накануне сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование в одной из квартир на 7 этаже. И пенсионерка-хозяйка квартиры самовольно решила его подключить, что и явилось причиной взрыва бытового газа", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, помимо хозяйки квартиры, пострадали еще 10 человек. Всего пострадали 11 человек, из них 6 госпитализировано, в том числе, трое детей.

В настоящее время эта версия произошедшего рассматривается в качестве основной рабочей. Рассматриваются и другие версии.