Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Крыму

Борт "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Москва – Симферополь, с неисправностью на борту в понедельник вечером благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя.

Экипаж выявил техническая неисправность в процессе выполнения захода на посадку.

"По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. В 19.53 самолёт произвёл посадку штатно и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки", — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Рейс U6 33 выполнялся лайнером А-321, на борту было более 200 пассажиров, пострадавших в результате нет, отметил источник. Характер неисправности на борту не сообщается.