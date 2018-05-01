Пожар в доме на Черноморской могу случиться из-за взрыва бытового газа. Следователи и прокуратура проводят проверку

Следователи начали доследственную проверку сообщения о хлопке газа в квартире девятиэтажного дома на ул. Черноморской, где сегодня произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, по предварительным данным, пострадали несколько человек

"Предварительно установлено, что хлопок газа произошёл сегодня около 9 часов утра в квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по Черноморскому переулку в Екатеринбурге, после чего возник пожар. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 7 человек (в том числе, супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошёл хлопок газа), погибших не имеется", - рассказали в СК.

Проверку проводит и прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В ведомстве уточнили, что в настоящее время специалистами МЧС проводится "проливка" квартиры, после которой будет установлено, действительно ли имел место взрыв бытового газа.

"Рассматриваются все версии возникновения пожара. Будет установлено, когда в последний раз производился осмотр газового оборудования специализированными организациями в указанном доме. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка", - рассказали в прокуратуре.

На месте происшествия работают представители МЧС, а также усиленная областная следственная группа Следственного комитета, сотрудники районного отдела СКР и полиция, специалисты газовой службы. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливается точное число пострадавших. Выполняются и иные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.