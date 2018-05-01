Назван главный враг США

Вашингтон все ближе к техническому дефолту. В этой ситуации главный враг США — это не Россия или Китай, а американский долг, пишет National Interest.

Читайте также: Россия сократила вложения в госдолг США

Процентное бремя США составляет 1,6% от ВВП, что равно 9,4% процента федерального дохода. В 2022 г. эти цифры составят уже 2,7 и 16 процентов соответственно.

С учетом последних недель процентное бремя Вашингтона может составить и 20 %от федерального дохода, что означает, что американцы будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные издания.

Единственным способом сохранить социальные расходы будет игнорирование дефицита и долга. В таком случае при благоприятном сценарии дефицит увеличится на 30% с 2019 г. по 2023 г. при сохранении оборонительных и социальных расходов. А с 2018 по 2028 г. дефицит может возрасти на 81%.