Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Швейцарии

Роспотребнадзор предупредил о всплеске заболевания туляремией в Швейцарии. Ведомство просит учесть опасность инфекции при планировании поездок, передает корреспондент Накануне.RU.

В Швейцарии за последние два года растёт число заболевших туляремией. После того, как в 2017 г. было зарегистрировано 130 случаев туляремии, что в четыре раза превышает уровень 2015 – 2016 гг., весной текущего года было принято решение на уровне правительства страны о скоординированных действиях по мониторингу и предупреждению этого заболевания.

"По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах. В качестве основной профилактической меры планируется вести борьбу с клещами – главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку", - отметили в Роспотребнадзоре.

Туляремия - опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз.

Источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями, возможно заражение и через дыхательную систему в производственных условиях, укусы некоторых видов клещей. Больной человек опасности для окружающих не представляет, хотя восприимчивость людей к данной инфекции очень высока.

Первые признаки туляремии - это сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость, повышение температуры до 38-40 градусов.