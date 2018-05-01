В екатеринбургской девятиэтажке произошел пожар

Утром загорелась квартира в девятиэтажном доме на ул. Черноморской в Екатеринбурге. Пожарные тушили огонь в течение 40 минут.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 30 кв.м. Повреждена квартира на седьмом этаже, оконные рамы на восьмом этаже.

Тушение огня пожарные производили с помощью автолестницы. По уточненным данным пожарно-спасательными подраздлениями из подъезда по лестничным маршам эвакуировны 25 человек, из них трое детей.

В настоящее время специалисты МЧС и администрации проводят визуальный осмотр конструкций горевшей квартиры и подъезда. Причину происшествия выясняют пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории, специалисты газовой службы и следственные органы. На месте пожара работает оперативная группа МЧС.