Власти США сняли российский флаг с генконсульства в Сиэтле

Со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле минувшей ночью был снял флаг России. В посольстве РФ в Вашингтоне обвинили в этом власти Штатов, действия они считают незаконными.

Действия властей могут расцениваться, как "очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права", пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российского посольства.

Хотели бы напомнить властям США, что резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна. В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место - флагшток над зданием резиденции", - рассказали в дипмиссии.

Позднее Госдеп США пообещал передать российский флаг со здания резиденции нашего генконсула в Сиэтле в российское посольство в Вашингтоне. Ранее МИД сообщил о захвате генконсульства в Сиэтле.

Как сообщало Накануне.RU, Госдеп потребовал передачи генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке, доступ к которым закрыли в декабре 2016 г.