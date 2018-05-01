Из США депортирован подозреваемый в покушении на убийство россиянин

Из США депортировали Юрия Шурупова, подозреваемого в покушении на убийство россиянина.

В январе 2016 г. в Хабаровске Шурупов у себя дома ударил ножом в грудь знакомого. Пострадавший выжил. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 ("покушение на убийство") УК РФ. В декабре 2016 г. Шурупов скрылся. В этом же месяце он был объявлен в международный розыск. В марте 2017 г. его задержали в США, сообщает ТАСС.



"Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры России с компетентными органами США по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Шурупова в Россию", — сообщили в ведомстве.