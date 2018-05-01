Россия отмечает Первомай

Трудовые коллективы и партии сегодня празднуют Первое мая - праздник весны и труда. Шествия и митинги пройдут в 735 городах и районных центрах, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Федерации независимых профсоюзов России, в митингах по всей России примет участие около трех миллионов человек. Наиболее массовые акции предполагаются в Москве, Якутске, Краснодаре, Сургуте, Самаре, Перми, Ижевске, Екатеринбурге и других городах.

В столице планируется проведение праздничного шествия по Красной площади, в котором примет участие Мэр столицы Сергей Собянин. Для участия в московской демонстрации подана заявка на 120 тысяч человек.