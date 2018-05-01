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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
01.05.2018 07:05 Мск (09:05 Екб)
общество | За рубежом
Бывшему президенту Бразилии предъявлено новое обвинение
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саммит брик президент бразилии луис инасиу лула да силва (2009) | Фото: Накануне.RU

Бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва предъявлено новое обвинение в коррупции и в отмывании денег.

По сообщению O Globо, компания Odebrecht в 2010 г. пообещала Партии трудящихся, одним из основателей которым является Лула да Силва $40 млн в обмен на политические решения, которые будут выгодны компании. Обвинение выдвинуто также против сенатора сенатора Глейси Хоффман.

Как сообщало Накануне.RU, суд в Бразилии приговорил да Силву к 9,5 годам лишения свободы. Против бывшего главы государства было выдвинуто пять коррупционных обвинений.

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01.05.2018 07:05 Мск | Бразилия | информационная служба Накануне.RU
09:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.07.2017 01:15 Мск
Бывший президент Бразилии сядет в тюрьму на 9,5 лет








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Бывшему президенту Бразилии предъявлено новое обвинение
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