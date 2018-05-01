Бывшему президенту Бразилии предъявлено новое обвинение

Бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва предъявлено новое обвинение в коррупции и в отмывании денег.

По сообщению O Globо, компания Odebrecht в 2010 г. пообещала Партии трудящихся, одним из основателей которым является Лула да Силва $40 млн в обмен на политические решения, которые будут выгодны компании. Обвинение выдвинуто также против сенатора сенатора Глейси Хоффман.

Как сообщало Накануне.RU, суд в Бразилии приговорил да Силву к 9,5 годам лишения свободы. Против бывшего главы государства было выдвинуто пять коррупционных обвинений.