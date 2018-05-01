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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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01.05.2018 06:53 Мск (08:53 Екб)
происшествия | Южный ФО
Дому больше ста лет. В Астрахани обрушилась стена многоквартирника
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кирпичная кладка обрушение (2016) | Фото: smoldaily.ru

В Астрахани частично обрушился жилой многоквартирный дом, где проживают 30 семей. Дом уже был признан аварийным.

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По словам представителя регионального управления МЧС, в доме обвалилась кладка стены. "На месте работают наши сотрудники. Пострадавших и погибших нет", - приводит "Интерфакс" слова представителя службы.

Одна из жильцов дома Наталья Трусова сообщила, что жильцов эвакуировали на улицу. "В доме отключили свет, перекрыли частично дорогу рядом. Дом был признан аварийным, но не расселен. Ему около 100 лет", - сказала Трусова.

В пресс-службе главка МЧС уточнили, что на месте ЧП находится представитель городской администрации, который предложил жильцам дома переселиться в дом гостиничного типа, принадлежащий маневренному фонду. По данным управления, жильцы отказались это сделать.

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01.05.2018 06:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:53 Екб


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Дому больше ста лет. В Астрахани обрушилась стена многоквартирника
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