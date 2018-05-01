Дому больше ста лет. В Астрахани обрушилась стена многоквартирника

В Астрахани частично обрушился жилой многоквартирный дом, где проживают 30 семей. Дом уже был признан аварийным.

По словам представителя регионального управления МЧС, в доме обвалилась кладка стены. "На месте работают наши сотрудники. Пострадавших и погибших нет", - приводит "Интерфакс" слова представителя службы.

Одна из жильцов дома Наталья Трусова сообщила, что жильцов эвакуировали на улицу. "В доме отключили свет, перекрыли частично дорогу рядом. Дом был признан аварийным, но не расселен. Ему около 100 лет", - сказала Трусова.

В пресс-службе главка МЧС уточнили, что на месте ЧП находится представитель городской администрации, который предложил жильцам дома переселиться в дом гостиничного типа, принадлежащий маневренному фонду. По данным управления, жильцы отказались это сделать.