Четверо россиян удостоены Ордена Восходящего солнца в Японии, говорится в обнародованном правительством страны списке награжденных.

Орденом Восходящего солнца третьей степени отмечена деятельность Александра Румянцева — российского врача-педиатра, академика РАМ и РАМН, генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" и члена Совета Федерации, руководителя группы по сотрудничеству СФ с Палатой советников парламента Японии Виктора Озерова.

Ордена Восходящего солнца четвертой степени удостоена Асия Садыкова, возглавляющая Татарско-Японский культурно-информационный центр "Сакура" в Казани. Орденом награждена Александра Кудряшова – российский флорист, преподаватель школы икэбана "Согэцу" в Южно-Сахалинске, сообщает РИА Новости.

