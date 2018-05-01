В центре Киева избит депутат Верховной рады

В центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко с Крещатиком, избит депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook, инцидент произошел из-за потасовки с водителем, подрезавшим депутата.

"Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то", - написал депутат.

Он подчеркнул, что происшествие не касается его депутатских полномочий.