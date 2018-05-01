Штаты отложили введение пошлин на сталь для ряда стран

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение импортных пошлин на сталь и алюминий для ояда стран до 1 июня.

В списке - Кадана, Европейский Союз и Мексик. Также он достиг принципиального соглашения с Аргентиной, Австралией и Бразилией, сообщила радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия. ЕС заявили о готовности стран "решительно защищать" свои торговые интересы в случае введения США пошлин. Ответные меры против США уже ввел Китай.