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28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
01.05.2018 06:07 Мск (08:07 Екб)
общество | В России
Правозащитники подадут новые иски к Роскомнадзору из-за блокировки рунета
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Роскомнадзор в ближайшее время получит новые иски, связанные с блокировкой IP-адресов. В суд намерена обратиться правозащитная организация "Агора".

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Ее руководитель Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что иски будут поданы на этой неделе.

"На этой неделе пойдут иски в РКН. Одних пострадавших средств массовой информации (включая широко известные) около десятка",- написал он, добавив, что организация открыла горячую линию для владельцев сайтов, столкнувшихся с блокировкой.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

Другие новости по темам: Роскомнадзор, блокировка telegram, Агора, Павел Чиков
01.05.2018 06:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:07 Екб


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Ранее 28.04.2018 08:57 Мск
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Правозащитники подадут новые иски к Роскомнадзору из-за блокировки рунета
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