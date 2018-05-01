Правозащитники подадут новые иски к Роскомнадзору из-за блокировки рунета

Роскомнадзор в ближайшее время получит новые иски, связанные с блокировкой IP-адресов. В суд намерена обратиться правозащитная организация "Агора".

Ее руководитель Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что иски будут поданы на этой неделе.

"На этой неделе пойдут иски в РКН. Одних пострадавших средств массовой информации (включая широко известные) около десятка",- написал он, добавив, что организация открыла горячую линию для владельцев сайтов, столкнувшихся с блокировкой.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.