СМИ: Глава ОКР Александр Жуков уйдет в отставку

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах, назначенных на 29 мая. Об этом сообщает Around the Rings со ссылкой свой источник.



Основным кандидатом на этот пост станет первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

Читайте также: Глава ОКР Жуков извинился перед МОК

Источник "Коммерсанта" в российском спортивном руководстве назвал такой вариант "реальным". Другой источник предположил, что Александр Жуков "еще может передумать покидать должность", особенно учитывая тот факт, что "нет согласованной кандидатуры" его сменщика.