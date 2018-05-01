На Украине назвали дату практической подготовки Javelin

Практическая подготовка противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ начнется уже в среду, 2 мая. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Это решение позволит перейти от теоретической к практической подготовке наших расчётов Javelin, которая начнётся 2 мая на базе учебных центров Вооружённых сил Украины", — приводит его слова RT.

По мнению украинского министра, это также даст Украине возможность создать мощный противотанковый резерв.

Как сообщало Накануне.RU, Госдеп США подтвердил поставку Javelin Украине. Вместе с тем военный эксперт считает, что поставки Javelin не изменят положение дел.