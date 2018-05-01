СМИ: Трамп попросил у Меркель совета о работе с Путиным

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп спрашивал канцлера Германии Ангелу Меркель, как ему вести дела с российским президентом Владимиром Путиным. Два источника CNN сообщили, что об этом главы государств говорили в Белом доме во время визита канцлера.

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Нет данных, какой совет Меркель дала Трампу. Источники отметили, что президент не всегда прислушивается к ответам на свои вопросы.

Белом доме отказались комментировать эту информацию, передает CNN. Как отмечает телеканал, тон Трампа во время встречи удивил некоторых немецких чиновников, которые присутствовали на встрече с Меркель. По их словам, что встреча позволила им приоткрыть "окно в мозги Трампа", сообщает РБК.