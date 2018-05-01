Эксперт прокомментировал поставку Javelin

Украина и США несколько месяцев вели переговоры о поставках противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, но вряд ли комплексы изменят положение дел. Об этом журналистам рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ещё ранее на Яворовском полигоне проходили подготовку пять батальонов армии ВСУ, в которых были расчёты, им Javelin должны были быть поставлены, рассказал Леонков RT.

"Они отрабатывали разворачивание, сворачивание, имитацию стрельбы на тренажёрах, которые туда доставили американцы. Потом появилась новость о том, что комплексы должны быть поставлены. Но когда она разошлась в информационном поле, американцы притормозили реальную поставку. И вот они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, — такое совпадение не случайно", — отметил эксперт.

При этом Леонков не считает, что поставки Javelin изменят положение дел.

"Сказать, что они сделают погоду, сложно. Потому что всё-таки не наличие современной техники показывает результаты. За те годы, что идёт гражданская война, у армии ВСУ всегда было превосходство в вооружении, однако ополченцам удавалось эффективно бороться, и то самое современное оружие, которое передавали американцы Украине, получить в качестве трофея. Так, например, было со станциями контрбатарейной борьбы", — заключил Леонков.

Как сообщало Накануне.RU, Госдеп США подтвердил поставку Javelin Украине.