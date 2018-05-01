Белый дом следом за Израилем обвинил Иран в наличии тайной ядерной программы

Заявления Израиля о разработках ядерного оружия в Иране совпадают с тем, что США давно знали, заявил в Twitter Белый дом.

"По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в опубликованном заявлении.

Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия, отметили в Штатах.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии тайной ядерной программы в Иране.