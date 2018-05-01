В Курган для тушения пожаров прилетел Ми-8 из Красноярска

В Курган из Красноярска прилетел вертолет МИ-8 для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров на территории области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, вертолет оснащен специальным водосливным устройством, с помощью которого осуществляется тушение природных пожаров с воздуха в труднодоступных местах. Работа авиации по тушению будет проводиться в течение трех дней.

На территории Зауралья отмечаются сильные порывы ветра, что осложняет пожароопасную обстановку.

В суточном режиме свою работу продолжают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. Помимо сотрудников МЧС России в их структуру включены представители различных организаций, муниципалитетов, общественники, сельские старосты, добровольцы.

На территории Курганской области данных групп создано более 1700 общей численностью более 5 000 человек. За ними закреплено окол загрузить изображениео 1000 единиц техники, 36 воздуходувок, 157 бензопил, 241 мотопомпа и более 400 ранцевых лесных огнетушителей.