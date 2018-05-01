МРОТ в России стал равен прожиточному минимуму

С 1 мая в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, и достиг 11 163 руб. в месяц, передает корреспондент Накануне.RU.

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Соответствующий закон был принят в марте 2018 г. По данным Минтруда РФ, закон непосредственно коснется 3 млн человек, из них 1,6 млн - работники бюджетных организаций регионального подчинения. Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, отметил, что рост МРОТ будет способствовать уменьшению разницы между зарплатами. По его мнению, это скажется и на развитии спроса, "тем более, что инфляция очень низкая".

С января МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц - 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за квартал 2017 г.







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