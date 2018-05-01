Порноактриса подала в суд на Трампа

Порноактриса Сторми Дэниелс подала второй иск против главы США Дональда Трампа в федеральный суд в Нью-Йорке. Она обвиняет Трампа в дискредитирующих заявлениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Об иске рассказал адвокат порноактрисы Майкл Авенатти.

"Только что мы подали иск против Трампа за его последние легкомысленные и дискредитирующие заявления о моем клиенте Сторми Дэниелс. Он знает, что произошло, и о его соучастии. Мы полностью намерены пролить на это свет", - написал адвокат.

Иск касается заявлений Трампа в twitter, президент США написал, что Сторми участвует в мошенничестве.

Напомни, порноактриса ранее заявила о романе с действующим президентом.

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