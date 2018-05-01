Макрон опубликовал видео звонка Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в twitter видео своего звонка главе России Владимиру Путину. Лидеры государств провели телефонные переговоры 30 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии", - написал Макрон.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение", - отмечено в сообщении.