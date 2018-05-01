Трамп назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыны модет состояться в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом глава Америки написал в своем twitter.

"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет ли "Дом мира" / "Дом свободы" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем какая-либо третья страна?", - написал Трамп.

Как сообщало Накануне.RU, встреча лидером может состояться в течение ближайших несколько недель. До встречи Ким Чен Ына с Трампом КНДР может закрыть ядерный полигон.