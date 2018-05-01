Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он состоялся по инициативе израильской стороны, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсуждена ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учётом сделанного премьер-министром Израиля заявления на этот счёт. Напомним, по словам Нетаньяху, разведка Израиля добыла доказательства того, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие.

"Владимир Путин подтвердил позицию России – план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Продолжен обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии", - говорится в сообщении Кремля.

Условлено о дальнейших личных контактах.