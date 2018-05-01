В России вступил в силу закон о курортном сборе

С 1 мая вступил в силу закон о введении курортного сбора. С сегодняшнего дня его могут взимать Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях вступил в силу закон о курортном сборе. Его размер в текущем году не превысит 50 руб. в сутки с человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Уплата курортного сбора осуществляется по месту фактического пребывания в объекте размещения — гостинице, отеле, кемпинге и так далее. Средства, полученные при взимании курортного сбора, будут поступать в региональный бюджет и направляться на развитие туристической инфраструктуры: на сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для развития сферы туризма.

Отметим, что эксперимент будет проводиться не на всей территории пилотных регионов, а в отдельных муниципалитетах. Перечень конкретных районов, в которых будет взиматься курортный сбор, определят местные законы. Например, в Алтайском крае в этом списке только Белокуриха.

Из‑за проведения Чемпионата мира по футболу курортный сбор в Краснодарском крае будет введен не с 1 мая, а с 16 июля. Госсовет Крыма в апреле отложил введение курортного сбора ровно на год — до 1 мая 2019 г. Кроме того, ранее было принято решение, что в Крыму курортный сбор будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.