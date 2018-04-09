Житель Югры получил срок за желание воевать за террористов

Житель Ханты-Мансийска осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, фигурантом стал житель краевого центра, на которого завели дело за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек 1993 года рождения собирался выехать на территорию одной из стран Ближнего Востока.

По решению суда обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы строгого режима и 1 году ограничения свободы. Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела установлено, что один из друзей обвиняемого знал о намерениях осужденного принять участия в боевых действиях на территории иностранного государства, и не сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Против него завели уголовное дело по статье "Несообщение о преступлении". В настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.