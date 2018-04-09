Порошенко заявил о подвижках по введению миротворцев в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко заявил о подвижках в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс. Об этом он рассказал в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt накануне визита в Германию, сообщает его пресс-служба.

"Уже есть некоторые подвижки в этом: когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против. Наши американские и европейские друзья тоже сомневались. Во время моей встречи с президентом (США Дональдом) Трампом в июне 2017 года, он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН", - сказал Порошенко.

Он отметил, почему позиция России его не устраивает.

"Россия настаивает на расположении "голубых касок" вдоль контактной линии... Мы же хотим, чтобы "голубые каски" разоружали незаконные вооруженные группировки (т.е. ликвидировали армию ДНР и ЛНР, - прим.), защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть российско-украинской границы, которая временно неподконтрольна Украине", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также выразил благодарность Германии и канцлеру Ангеле Меркель за то, что в коалиционном соглашении нового правительства предусмотрена целая глава для Украины, в том числе в части поддержки миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Отвечая на вопрос, как должны действовать Берлин и Брюссель, Порошенко заявил, что они должны "срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН" на введение миротворцев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале в Мюнхене на конференции по безопасности он призвал "дожать Россию" и ввести войска ООН. 12 марта он пообещал сделать все для скорейшего осуществления этого. Россия настаивает на том, что этот вопрос нужно обсуждать с ДНР и ЛНР.