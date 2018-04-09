Следствие по делу о крушении польского самолета Ту154-М продлено до конца 2018 года

Польша продлила до конца года следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154М под Смоленском. Об этом сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик, передает МИА "Россия сегодня".

"Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года", - сказала представитель ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее комиссия Минобороны Польши согласилась с техническим докладом, согласно которому самолет якобы был разрушен взрывом. Позднее ситуацию прокомментировали в СКР, заявив, что следов взрыва на обломках самолета Качиньского не выявлено.

Напомним, Ту-154 президента Польши упал под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.