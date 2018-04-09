В Екатеринбурге открыт отдел криминалистического сопровождения следствия

Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина состоялось открытие криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ ведомства по Свердловской области.

Церемонию открытия возглавил руководитель ГУ криминалистики Зигмунд Ложис.

По информации регионального ГСУ СК, расположившийся в доме №18 по улице Щорса отдел, создан для решения ряда важных задач по криминалистическому сопровождению расследования тяжких и особо тяжких преступлений на территории Уральского федерального округа и близлежащих к нему субъектов РФ. В компетенцию нового органа входят также оперативные выезды на места резонансных происшествий и оказание содействия в работе отделов криминалистики региональных следственных управлений.

"Работа отдела криминалистического сопровождения позволит активнее внедрять в практику новые образцы кримтехники, совершенствовать действующие и разрабатывать новые методики расследования преступлений", — отмечается в сообщении ведомства.

В ходе проведённого совещания генерал-майор юстиции Ложис пожелал уральским коллегам успехов в работе, совершенствования криминалистической базы и тесного взаимодействия с экспертными и оперативными службами других правоохранительных органов в целях обеспечения эффективной защиты прав граждан.